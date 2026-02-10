Fête du pâturage Lugagnac
Fête du pâturage Lugagnac samedi 16 mai 2026.
Fête du pâturage
Lugagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
2026-05-16
À l’occasion de la fête de la brebis organisée par le comité des fêtes d’Espédaillac, de nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée. Le Parc-Géoparc s’associe à la manifestation et sera l’un de vos guides sur le sentier de la brebis, un parcours autour du village qui invite à la découverte des paysages façonnés par la brebis à lunettes . Balade facile (boucle de 4 km) de 9h30 à 12h, avec Vincent Caussanel, artisan du patrimoine bâti Valeurs Parc, Jeanine Fontanier, éleveuse et Fanny Lepage, chargée de mission écopastoralisme. Programme détaillé de la Fête de la Brebis www.espedaillac.fr
Lugagnac 46260 Lot Occitanie
English :
As part of the fête de la brebis (ewe festival) organized by the Espédaillac festival committee, a number of activities are on offer throughout the day
L’événement Fête du pâturage Lugagnac a été mis à jour le 2026-02-10 par Pnr des Causses du Quercy