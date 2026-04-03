Lugagnac

Randonnée patrimoine Les mas de Lugagnac

Lugagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Cette randonnée au cœur du causse de Limogne attend les amateurs de du patrimoine lié à l’eau, si rare et précieuse sur le causse.

Elle vous conduira à la découverte Lac d’Audry et son lavoir-papillon avant de longer la dizaine de puits alignés du mas de Bénech

Cette randonnée au cœur du causse de Limogne attend les amateurs de du patrimoine lié à l’eau, si rare et précieuse sur le causse.

Elle vous conduira à la découverte Lac d’Audry et son lavoir-papillon avant de longer la dizaine de puits alignés du mas de Bénech. Ce patrimoine qui nous raconte des siècles de vie paysanne et de pastoralisme en symbiose avec son environnement est devenu aujourd’hui rare et confidentiel.

La préhistoire s’invite également au programme par la présence du Domen de Rastouillet, bel exemple du mégalithisme quercinois.

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Lugagnac 46260 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65 contact@cahorsvalleedulot.com

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English :

This hike in the heart of the Causse de Limogne awaits lovers of heritage linked to water, so rare and precious on the Causse.

It will lead you to discover Lac d’Audry and its butterfly washhouse before skirting the dozen or so wells lined up at the Mas de Bénech

L’événement Randonnée patrimoine Les mas de Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot