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Fête votive de Lugagnac Lugagnac

Fête votive de Lugagnac Lugagnac

Fête votive de Lugagnac Lugagnac samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 32 Place de la Mairie

Ville : 46260 Lugagnac

Département : Lot

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Général

Lugagnac

Fête votive de Lugagnac

32 Place de la Mairie Lugagnac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir

Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir

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32 Place de la Mairie Lugagnac 46260 Lot Occitanie  

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English :

Free concerts on Saturday evening and a lively meal on Sunday evening

L’événement Fête votive de Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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