Lugagnac

Fête votive de Lugagnac

32 Place de la Mairie Lugagnac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir

Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir

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32 Place de la Mairie Lugagnac 46260 Lot Occitanie

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English :

Free concerts on Saturday evening and a lively meal on Sunday evening

L’événement Fête votive de Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot