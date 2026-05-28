Fête votive de Lugagnac Lugagnac
Fête votive de Lugagnac Lugagnac samedi 18 juillet 2026.
Lugagnac
Fête votive de Lugagnac
32 Place de la Mairie Lugagnac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir
Concerts gratuits le samedi soir et repas animé le dimanche soir
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32 Place de la Mairie Lugagnac 46260 Lot Occitanie
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English :
Free concerts on Saturday evening and a lively meal on Sunday evening
L’événement Fête votive de Lugagnac Lugagnac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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