Moulins

Fête du Piquenchagne

place de la Liberté Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 12:15:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Piquenchâgne, star gourmande du Bourbonnais, vous attend…

Un rendez-vous savoureux à ne pas manquer, où tradition et plaisir se rencontrent dans chaque bouchée.

.

place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cmdp@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Piquenchâgne, the gourmet star of the Bourbonnais region, awaits you?

A tasty rendezvous not to be missed, where tradition and pleasure meet in every bite.

L’événement Fête du Piquenchagne Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région