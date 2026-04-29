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Fête du Piquenchagne Moulins

Fête du Piquenchagne Moulins dimanche 31 mai 2026.

Adresse : place de la Liberté

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Moulins

Fête du Piquenchagne

place de la Liberté Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 12:15:00

Date(s) :
2026-05-31

Le Piquenchâgne, star gourmande du Bourbonnais, vous attend…
Un rendez-vous savoureux à ne pas manquer, où tradition et plaisir se rencontrent dans chaque bouchée.
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place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cmdp@orange.fr

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English :

Piquenchâgne, the gourmet star of the Bourbonnais region, awaits you?
A tasty rendezvous not to be missed, where tradition and pleasure meet in every bite.

L’événement Fête du Piquenchagne Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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