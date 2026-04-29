Fête du Piquenchagne Moulins
Fête du Piquenchagne Moulins dimanche 31 mai 2026.
Moulins
Fête du Piquenchagne
place de la Liberté Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 12:15:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Piquenchâgne, star gourmande du Bourbonnais, vous attend…
Un rendez-vous savoureux à ne pas manquer, où tradition et plaisir se rencontrent dans chaque bouchée.
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place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cmdp@orange.fr
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English :
Piquenchâgne, the gourmet star of the Bourbonnais region, awaits you?
A tasty rendezvous not to be missed, where tradition and pleasure meet in every bite.
L’événement Fête du Piquenchagne Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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