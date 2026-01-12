Maison Mantin Les soirs d’été de Louis Mantin Maison Mantin Moulins
Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Profitez à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse.
Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
English :
In fine weather, enjoy a late-night tour of this bourgeois home, rounded off with refreshments on the terrace.
