Maison Mantin Les soirs d’été de Louis Mantin Maison Mantin Moulins

Maison Mantin Les soirs d’été de Louis Mantin

Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Profitez à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise, clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse.

Maison Mantin 13 place du Colonel Laussedat Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In fine weather, enjoy a late-night tour of this bourgeois home, rounded off with refreshments on the terrace.

