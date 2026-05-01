Moulins

Journée de sensibilisation

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vente de goodies et créations, stands informationnels, buvettes et bien d’autres choses…

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@asso-auxmillecouleurs.fr

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English :

Sales of goodies and creations, information stands, refreshment stands and much more…

L’événement Journée de sensibilisation Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région