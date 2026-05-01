Journée de sensibilisation Moulins
Journée de sensibilisation Moulins dimanche 17 mai 2026.
Moulins
Journée de sensibilisation
Place d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vente de goodies et créations, stands informationnels, buvettes et bien d’autres choses…
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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@asso-auxmillecouleurs.fr
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English :
Sales of goodies and creations, information stands, refreshment stands and much more…
L’événement Journée de sensibilisation Moulins a été mis à jour le 2026-05-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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