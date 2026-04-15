Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Cinéma CGR Moulins Moulins

Moulins

Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans, Personnes en situation de handicap, Demandeurs d’emploi, Groupes de 10 mini

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:45:00

Date(s) :

2026-05-15

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Moulins a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région