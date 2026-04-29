Moulins

La grande table

Rue Datas Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 01:00:00

Date(s) :

2026-05-15

La grande table revient pour une 5ème année encore plus folle.

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Rue Datas Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 99 98

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English :

La grande table returns for an even crazier 5th year.

L’événement La grande table Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région