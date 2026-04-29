La grande table Moulins
La grande table Moulins vendredi 15 mai 2026.
Moulins
La grande table
Rue Datas Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 01:00:00
Date(s) :
2026-05-15
La grande table revient pour une 5ème année encore plus folle.
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Rue Datas Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 99 98
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English :
La grande table returns for an even crazier 5th year.
L’événement La grande table Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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