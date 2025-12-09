Moulins Visite avec audioguide Moulins Allier

Moulins Visite avec audioguide

Visite de Moulins, capitale des ducs de Bourbon, avec audioguide.

Départ de l’Espace Patrimoine pour comprendre l’évolution de la ville avant de déambuler dans le quartier historique.

Audioguide à retirer à l’office de tourisme.

English :

Visit of Moulins, capital of the Dukes of Bourbon, with audioguide

Departure from the Heritage Area to understand the evolution of the city before strolling through the historic district.

Audioguide to be picked up at the tourist office.

Deutsch :

Besichtigung von Moulins, der Hauptstadt der Herzöge von Bourbon, mit Audioguide

Starten Sie am Espace Patrimoine, um die Entwicklung der Stadt zu verstehen, bevor Sie durch das historische Viertel schlendern.

Audioguide im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Visita di Moulins, capitale dei duchi di Borbone, con audioguida

Partenza dall’Espace Patrimoine per comprendere l’evoluzione della città prima di passeggiare nel quartiere storico.

Audioguida disponibile presso l’ufficio turistico.

Español :

Visita de Moulins, capital de los duques de Borbón, con audioguía

Salida del Espace Patrimoine para comprender la evolución de la ciudad antes de pasear por el casco histórico.

Audioguía disponible en la oficina de turismo.

