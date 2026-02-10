Conférence Peindre la nuit place du Colonel Laussedat Moulins
Conférence Peindre la nuit place du Colonel Laussedat Moulins mercredi 22 avril 2026.
Conférence Peindre la nuit
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22 19:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Par Alain Montandon, professeur émérite de littérature générale et comparée à l’université Clermont Auvergne, membre honoraire de l’Institut de France.
.
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Alain Montandon, Professor Emeritus of General and Comparative Literature at the University of Clermont Auvergne, Honorary Member of the Institut de France.
L’événement Conférence Peindre la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-02-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région