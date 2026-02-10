Conférence Peindre la nuit place du Colonel Laussedat Moulins

Conférence Peindre la nuit

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22 19:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Par Alain Montandon, professeur émérite de littérature générale et comparée à l’université Clermont Auvergne, membre honoraire de l’Institut de France.

.

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Alain Montandon, Professor Emeritus of General and Comparative Literature at the University of Clermont Auvergne, Honorary Member of the Institut de France.

L’événement Conférence Peindre la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-02-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région