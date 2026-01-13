Visite Des biberons et des albums au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-06-10 12:00:00
2026-04-29 2026-05-20 2026-06-10
Moments privilégiés pour partager en famille les premières expériences de bébé au musée.
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr
English :
A special time to share your baby’s first museum experiences with the whole family.
