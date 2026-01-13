Visite Des biberons et des albums au mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

Visite Des biberons et des albums au mij

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-20 2026-06-10

Moments privilégiés pour partager en famille les premières expériences de bébé au musée.

.

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58 musees@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A special time to share your baby’s first museum experiences with the whole family.

L’événement Visite Des biberons et des albums au mij Moulins a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région