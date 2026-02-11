Carnaval Moulins

Carnaval

Centre ville Moulins Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Ce rendez-vous incontournable promet une ambiance haute en couleurs avec chars et troupes musicales.

Centre ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This not-to-be-missed event promises a colorful atmosphere with floats and musical troupes.

