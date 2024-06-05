Balade au fil de l’Allier Moulins Allier

Balade au fil de l’Allier

Balade au fil de l'Allier Quai d'Allier 03000 Moulins

Cette balade vous propose de découvrir l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, l’Allier, ainsi que son espace protégé, la Réserve Naturelle du Val d’Allier.

English : Ride with the flow of the Allier river

Discover one of the last great wild river of Europe, Allier , as well as its protected area, the Val d’Allier Natural Area.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung lernen Sie einen der letzten großen Wildflüsse Europas, den Allier, sowie sein Schutzgebiet, das Naturschutzgebiet Val d’Allier, kennen.

Italiano :

Questa passeggiata vi offre l’opportunità di scoprire uno degli ultimi grandi fiumi selvaggi d’Europa, l’Allier, e la sua area protetta, la Riserva Naturale della Val d’Allier.

Español :

Este paseo le ofrece la oportunidad de descubrir uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa, el Allier, y su zona protegida, la Reserva Natural del Val d’Allier.

