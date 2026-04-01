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Atelier Philo L’évolution créatrice de Henri Bergson Moulins

Atelier Philo L’évolution créatrice de Henri Bergson Moulins mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 99 rue d'Allier

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 140 140 Pour les 5 séances

Moulins

Atelier Philo L’évolution créatrice de Henri Bergson

99 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 140 – 140 – EUR

Pour les 5 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-05-06 21:00:00

Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-03

Lecture de L’évolution créative de Henri Bergson.
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99 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 74 43 71  c.devailly@orange.fr

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English :

Reading of Henri Bergson’s L’évolution créative.

L’événement Atelier Philo L’évolution créatrice de Henri Bergson Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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