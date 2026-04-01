Atelier Philo Le Banquet de Platon Moulins
Atelier Philo Le Banquet de Platon Moulins mardi 28 avril 2026.
Moulins
Atelier Philo Le Banquet de Platon
99 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : 140 – 140 – EUR
Pour les 5 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26
Lecture du Banquet de Platon.
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99 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 74 43 71 c.devailly@orange.fr
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English :
Reading of Plato’s Banquet.
L’événement Atelier Philo Le Banquet de Platon Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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