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Shopping de printemps Moulins

Shopping de printemps Moulins vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Moulins

Shopping de printemps

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Plus de 70 commerçants participeront à cet événement en proposant des offres spéciales et des animations, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir les boutiques du centre-ville dans une ambiance conviviale et festive.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00  contact@ville-moulins.fr

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English :

More than 70 retailers will be taking part in the event with special offers and entertainment, inviting residents and visitors to rediscover the stores in the town center in a friendly, festive atmosphere.

L’événement Shopping de printemps Moulins a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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