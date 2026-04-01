Moulins

Shopping de printemps

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Plus de 70 commerçants participeront à cet événement en proposant des offres spéciales et des animations, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir les boutiques du centre-ville dans une ambiance conviviale et festive.

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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

More than 70 retailers will be taking part in the event with special offers and entertainment, inviting residents and visitors to rediscover the stores in the town center in a friendly, festive atmosphere.

L’événement Shopping de printemps Moulins a été mis à jour le 2026-04-14 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région