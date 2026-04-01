Concert cuivres et orgues Moulins
Concert cuivres et orgues Moulins vendredi 24 avril 2026.
Moulins
Concert cuivres et orgues
Cathédrale de Moulins Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 21:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Concert de l’école de musique de Moulins Communauté à la cathédrale.
.
Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Moulins Communauté music school concert at the cathedral.
L’événement Concert cuivres et orgues Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Concert Le Jazz Club Moulinois Jazz-Club Moulinois Moulins 18 avril 2026
- Loto géant Parc des expositions Moulins 19 avril 2026
- Carnaval Moulins 19 avril 2026
- Conférence Peindre la nuit place du Colonel Laussedat Moulins 22 avril 2026
- Shopping de printemps Moulins 24 avril 2026