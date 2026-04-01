Moulins

Concert cuivres et orgues

Cathédrale de Moulins Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Concert de l’école de musique de Moulins Communauté à la cathédrale.

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Cathédrale de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99

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English :

Moulins Communauté music school concert at the cathedral.

L’événement Concert cuivres et orgues Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région