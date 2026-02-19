Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre espagnols, classiques et sud-américains Place de la Déportation Moulins

Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre espagnols, classiques et sud-américains

Place de la Déportation Cathédrale Moulins Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert dans un merveilleux voyage. Argentine, Italie, Brésil, Espagne, Allemagne, Paraguay…

Place de la Déportation Cathédrale Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Robin Maxime, a virtuoso guitarist with a deep sensitivity, takes us on a wonderful journey in concert. Argentina, Italy, Brazil, Spain, Germany, Paraguay…

