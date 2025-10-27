Concert Nasser Ben Dadoo White Feet Jazz-Club Moulinois Moulins
Concert Nasser Ben Dadoo White Feet Jazz-Club Moulinois Moulins vendredi 15 mai 2026.
Concert Nasser Ben Dadoo White Feet
Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Une carte d’adhésion vous sera créée à l’entrée.
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
2026-05-15
Avec sa voix rocailleuse, Nasser nous plonge au coeur du blues, là où tout a commencé du Mississipi à Chicago.
Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 22 67 11 contact@jazzclubmoulinois.fr
English :
With his gravelly voice, Nasser plunges us into the heart of the blues, where it all began: from Mississippi to Chicago.
