Tournoi 3×3 Basket rue Félix Mathé Moulins
Tournoi 3×3 Basket rue Félix Mathé Moulins vendredi 8 mai 2026.
Moulins
Tournoi 3×3 Basket
rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’événement 3×3 annuel revient !
Journée orientée autour de la pratique extérieure ainsi que les arts de rue , culture hip-hop .
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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulinsbasket@gmail.com
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English :
The annual 3×3 event is back!
A day dedicated to outdoor activities, street arts and hip-hop culture.
L’événement Tournoi 3×3 Basket Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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