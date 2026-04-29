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Tournoi 3×3 Basket rue Félix Mathé Moulins

Tournoi 3×3 Basket rue Félix Mathé Moulins vendredi 8 mai 2026.

Lieu : rue Félix Mathé

Adresse : Palais des sports

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Moulins

Tournoi 3×3 Basket

rue Félix Mathé Palais des sports Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

L’événement 3×3 annuel revient !

Journée orientée autour de la pratique extérieure ainsi que les arts de rue , culture hip-hop .
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rue Félix Mathé Palais des sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   moulinsbasket@gmail.com

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English :

The annual 3×3 event is back!

A day dedicated to outdoor activities, street arts and hip-hop culture.

L’événement Tournoi 3×3 Basket Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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