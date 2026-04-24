Atelier Leïa Association Artichaut Moulins
Atelier Leïa Association Artichaut Moulins mercredi 6 mai 2026.
Moulins
Atelier Leïa
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Les ateliers se passent au local de l’association artichaut.
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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
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English :
Workshops take place at the artichaut association premises.
L’événement Atelier Leïa Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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