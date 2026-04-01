Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Théâtre municipal Moulins
Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Théâtre municipal Moulins samedi 25 avril 2026.
Moulins
Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 13 – 13 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Concert de musique orchestrale, la musique de Bach dans ses plus beaux atours.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 01 05
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English :
A concert of orchestral music, Bach’s music at its finest.
L’événement Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Moulins a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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