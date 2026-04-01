Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Théâtre municipal Moulins

Moulins

Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 13 – 13 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert de musique orchestrale, la musique de Bach dans ses plus beaux atours.

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 01 05

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English :

A concert of orchestral music, Bach’s music at its finest.

L’événement Concert de l’Orchestre National d’Auvergne-Rhône-Alpes et Maitrise de Notre-Dame-de-Paris Moulins a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région