Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires route de Montilly Moulins
Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires route de Montilly Moulins vendredi 8 mai 2026.
Moulins
Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : 3 – 3 – 7 EUR
3 euros la journbée, 7 euros le week-end.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Salon du Bien-être, du Bien-être animal et des Arts divinatoires Une invitation à l’équilibre et à la sérénité
Plongez dans un univers dédié à l’harmonie, à la découverte de soi et au bien-être animal lors de ce Salon.
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route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 39 44 27 larchedecloe03400@gmail.com
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English :
Salon du Bien-être, du Bien-être animal et des Arts divinatoires: An invitation to balance and serenity
Immerse yourself in a world dedicated to harmony, self-discovery and animal well-being at this Salon.
L’événement Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires Moulins a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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