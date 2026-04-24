Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires route de Montilly Moulins

Moulins

Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

3 euros la journbée, 7 euros le week-end.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Salon du Bien-être, du Bien-être animal et des Arts divinatoires Une invitation à l’équilibre et à la sérénité

Plongez dans un univers dédié à l’harmonie, à la découverte de soi et au bien-être animal lors de ce Salon.

.

route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 39 44 27 larchedecloe03400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon du Bien-être, du Bien-être animal et des Arts divinatoires: An invitation to balance and serenity

Immerse yourself in a world dedicated to harmony, self-discovery and animal well-being at this Salon.

L’événement Salon du bien être, du bien être animal et des arts divinatoires Moulins a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région