Les métiers du social Mission Locale de Moulins Moulins

Moulins

Les métiers du social

Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Découvre des métiers qui changent la vie des autres… et la tienne !

.

Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the jobs that change other people’s lives? and your own!

L’événement Les métiers du social Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région