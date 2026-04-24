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Les métiers du social Mission Locale de Moulins Moulins

Les métiers du social Mission Locale de Moulins Moulins mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Mission Locale de Moulins

Adresse : 2 boulevard de Courtais

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Moulins

Les métiers du social

Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Découvre des métiers qui changent la vie des autres… et la tienne !
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Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50  contact@ml-moulins.fr

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English :

Discover the jobs that change other people’s lives? and your own!

L’événement Les métiers du social Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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