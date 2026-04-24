Les métiers du social Mission Locale de Moulins Moulins
Les métiers du social Mission Locale de Moulins Moulins mercredi 6 mai 2026.
Moulins
Les métiers du social
Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Découvre des métiers qui changent la vie des autres… et la tienne !
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Mission Locale de Moulins 2 boulevard de Courtais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 contact@ml-moulins.fr
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English :
Discover the jobs that change other people’s lives? and your own!
L’événement Les métiers du social Moulins a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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