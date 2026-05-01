Le RDV de l’emploi 6ème édition place du marché des Champins Moulins
Le RDV de l’emploi 6ème édition place du marché des Champins Moulins jeudi 21 mai 2026.
Moulins
Le RDV de l’emploi 6ème édition
place du marché des Champins 90 rue Henri Barbusse Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21 17:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Participez à un événement dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion. Rencontrez des employeurs, bénéficiez de conseils personnalisés et explorez de nouvelles perspectives pour votre avenir professionnel.
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place du marché des Champins 90 rue Henri Barbusse Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
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English :
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L’événement Le RDV de l’emploi 6ème édition Moulins a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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