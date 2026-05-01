Le RDV de l’emploi 6ème édition place du marché des Champins Moulins

Moulins

Le RDV de l’emploi 6ème édition

place du marché des Champins 90 rue Henri Barbusse Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Participez à un événement dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion. Rencontrez des employeurs, bénéficiez de conseils personnalisés et explorez de nouvelles perspectives pour votre avenir professionnel.

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place du marché des Champins 90 rue Henri Barbusse Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

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English :

Take part in an event dedicated to employment, training and integration. Meet employers, get personalized advice and explore new perspectives for your professional future.

L’événement Le RDV de l’emploi 6ème édition Moulins a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région