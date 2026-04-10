FÊTE DU POINTU Quai Commandant Méric Agde

Agde

FÊTE DU POINTU

Quai Commandant Méric LE GRAU D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous incontournable pour les amoureux des traditions et de la gastronomie locale la Fête du Pointu 2026 au Grau d’Agde ! Organisée par l’Association des Commerçants du Grau d’Agde et la Confrérie des Pointus.

Le pointu , cet escargot de mer sera mis à l’honneur, et, pour l’occasion décliné en diverses recettes plus alléchantes les unes que les autres par les restaurateurs. le public pourra les déguster et apprendre de la bouche des pêcheurs l’histoire peu banale de ce gastéropode…

Un gastéropode pas comme les autres

Le Pointu, de son nom scientifique Bolinus Brandaris, est célèbre pour ses redoutables piquants en spirale autour de sa coquille. Autrefois, il fournissait la précieuse pourpre de Tyr , teinture royale utilisée par les empereurs romains et les souverains byzantins. Une histoire fascinante que les pêcheurs passionnés raconteront sur le Quai Commandant Méric, lors de démonstrations de pêche et de démaillage de ce coquillage, pour le plus grand plaisir des curieux et des gourmands.

Dégustation et recettes originales

À partir de 10h00, un collier acheté sur place donnera accès à une dégustation dans chaque restaurant partenaire. Les chefs rivaliseront de créativité pour vous faire redécouvrir ce met raffiné sous diverses recettes, toutes plus appétissantes les unes que les autres.

L’événement se déroulera dans une ambiance conviviale et festive grâce à une peña et à l’animation assurée par la Confrérie des Pointus, née ici même en 2014 pour préserver et transmettre cette tradition maritime. .

Quai Commandant Méric LE GRAU D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

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English : FÊTE DU POINTU

A not-to-be-missed event for lovers of local traditions and gastronomy: the Fête du Pointu 2026 at Grau d?Agde! Organized by the Association des Commerçants du Grau d?Agde and the Confrérie des Pointus.

L’événement FÊTE DU POINTU Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34