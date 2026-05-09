Curnier

Fête du pont

Parc de Curnier Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rando VTT,

Tournoi de foot en équipes de 5 joueurs, rando pédestre tout public,

Frizbee, badminton, ping-pong…

Soirée scène ouverte et concert !

Buvette toute l’après-midi, et restauration à partir de 18h.

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Parc de Curnier Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr

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English :

Mountain biking,

Soccer tournament in teams of 5 players, hiking for all,

Frizbee, badminton, table tennis?

Open stage and concert evening!

Refreshments all afternoon, and catering from 6pm.

L’événement Fête du pont Curnier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale