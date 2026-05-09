Fête du pont Curnier
Fête du pont Curnier samedi 6 juin 2026.
Curnier
Fête du pont
Parc de Curnier Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rando VTT,
Tournoi de foot en équipes de 5 joueurs, rando pédestre tout public,
Frizbee, badminton, ping-pong…
Soirée scène ouverte et concert !
Buvette toute l’après-midi, et restauration à partir de 18h.
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Parc de Curnier Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr
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English :
Mountain biking,
Soccer tournament in teams of 5 players, hiking for all,
Frizbee, badminton, table tennis?
Open stage and concert evening!
Refreshments all afternoon, and catering from 6pm.
L’événement Fête du pont Curnier a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale