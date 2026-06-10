Saint-Julien-Beychevelle

Fête du Port de Beychevelle Moules Frites

Lieu-dit Port de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des Fêtes de Beychevelle organise sa fête du Port avec Moules Frites au port de Saint-Julien-Beychevelle.

Venez partager un moment convivial au bord de l’eau !

Sur réservation avant le 30 juin. .

Lieu-dit Port de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56

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English : Fête du Port de Beychevelle Moules Frites

L’événement Fête du Port de Beychevelle Moules Frites Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Médoc-Vignoble