Fête du Port de Bouteille Guilly
Fête du Port de Bouteille Guilly dimanche 7 juin 2026.
Guilly
Fête du Port de Bouteille
Chemin de Malicorne Guilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le mythique fête du port revient cette année pour animer le port de bouteille et le moulin de Bel air. Au programme Sardinade Animations toute la journée Marché de producteurs Vide grenier Chants marins Promenades en bateau.
– par le Moto Club Les Déshydratés – .
Chemin de Malicorne Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 14 49 53
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English :
L’événement Fête du Port de Bouteille Guilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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