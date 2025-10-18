Guilly

Fête du Port de Bouteille

Chemin de Malicorne Guilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le mythique fête du port revient cette année pour animer le port de bouteille et le moulin de Bel air. Au programme Sardinade Animations toute la journée Marché de producteurs Vide grenier Chants marins Promenades en bateau.

– par le Moto Club Les Déshydratés – .

Chemin de Malicorne Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 14 49 53

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English :

L’événement Fête du Port de Bouteille Guilly a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE