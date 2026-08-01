Fête du port de By Port de By Bégadan

Informations pratiques

Bégadan

Fête du port de By

Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

L’Office de Tourisme vous informe

C’est la Fête au village !

Vendredi loto sous chapiteau à 20h30

Samedi randonnée pédestre (inscription à 8h) ; ball trap et concours de pétanque ; repas avec animation

Dimanche brocante ; apéritif ; démonstration de danse ; animation musicale par Giban et Mathilde ; marché gourmand animé par Romain Durandet ; feu d’artifices sonorisé à la tombée de la nuit

lundi belote et pétanque.

Restauration et buvette sur place pendant toute la durée de la fête. .

Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32

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English : Fête du port de By

L’événement Fête du port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble