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Fête du port de By Port de By Bégadan

vendredi 21 août 2026 · Port de By · Bégadan

Fête du port de By Port de By Bégadan

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Port de By
Adresse
Comité des fêtes du port de By
Ville
33340 Bégadan
Département
Gironde
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Bégadan

Fête du port de By

Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-21

L’Office de Tourisme vous informe
C’est la Fête au village !
Vendredi loto sous chapiteau à 20h30
Samedi randonnée pédestre (inscription à 8h) ; ball trap et concours de pétanque ; repas avec animation
Dimanche brocante ; apéritif ; démonstration de danse ; animation musicale par Giban et Mathilde ; marché gourmand animé par Romain Durandet ; feu d’artifices sonorisé à la tombée de la nuit
lundi belote et pétanque.
Restauration et buvette sur place pendant toute la durée de la fête.   .

Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32 

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English : Fête du port de By

L’événement Fête du port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble

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