Fête du port de By Port de By Bégadan
vendredi 21 août 2026 · Port de By · Bégadan
Informations pratiques
Bégadan
Fête du port de By
Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
L’Office de Tourisme vous informe
C’est la Fête au village !
Vendredi loto sous chapiteau à 20h30
Samedi randonnée pédestre (inscription à 8h) ; ball trap et concours de pétanque ; repas avec animation
Dimanche brocante ; apéritif ; démonstration de danse ; animation musicale par Giban et Mathilde ; marché gourmand animé par Romain Durandet ; feu d’artifices sonorisé à la tombée de la nuit
lundi belote et pétanque.
Restauration et buvette sur place pendant toute la durée de la fête. .
Port de By Comité des fêtes du port de By Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 66 16 32
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English : Fête du port de By
L’événement Fête du port de By Bégadan a été mis à jour le 2026-08-02 par OT Médoc-Vignoble