Soirée festive au Château La Branne Château La Branne Bégadan
vendredi 24 juillet 2026 · Château La Branne · Bégadan
Informations pratiques
Bégadan
Soirée festive au Château La Branne
Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Château La Branne organise une soirée au vignoble, avec au programme
repas (entrée ; demi magret au braséro ; piperade ; frites ; fromage ; dessert ; un verre de sangria Made in La Branne) ; menu enfant (avec boissons).
Concert du duo June Souls.
Jeux pour les enfants.
Sur réservation uniquement, soit à l’aide du QR code de l’affiche, soit via le site internet du château, dans la rubrique visiter , jusqu’au 20/07.
Attention, le nombre de place est limité ! .
Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 55 24 labranne@wanadoo.fr
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English : Soirée festive au Château La Branne
L’événement Soirée festive au Château La Branne Bégadan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Médoc-Vignoble
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