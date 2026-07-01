Soirée festive au Château La Branne Château La Branne Bégadan

Informations pratiques

Bégadan

Soirée festive au Château La Branne

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Château La Branne organise une soirée au vignoble, avec au programme

repas (entrée ; demi magret au braséro ; piperade ; frites ; fromage ; dessert ; un verre de sangria Made in La Branne) ; menu enfant (avec boissons).

Concert du duo June Souls.

Jeux pour les enfants.

Sur réservation uniquement, soit à l’aide du QR code de l’affiche, soit via le site internet du château, dans la rubrique visiter , jusqu’au 20/07.

Attention, le nombre de place est limité ! .

Château La Branne 2 Route de la Peyrère Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 55 24 labranne@wanadoo.fr

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English : Soirée festive au Château La Branne

L’événement Soirée festive au Château La Branne Bégadan a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Médoc-Vignoble