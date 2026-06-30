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Fête du port Guéthary

Fête du port Guéthary

Fête du port Guéthary samedi 15 août 2026.

Adresse
Port
Ville
64210 Guéthary
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéthary

Fête du port

Port Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Repas midi et soir moules frites, gâteau basque
Buvette
Animation stand up Paddle, jeux gonflables
22h feu d’artifice   .

Port Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83 

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English : Fête du port

L’événement Fête du port Guéthary a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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