Fête du port Guéthary
Fête du port Guéthary samedi 15 août 2026.
Guéthary
Fête du port
Port Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Repas midi et soir moules frites, gâteau basque
Buvette
Animation stand up Paddle, jeux gonflables
22h feu d’artifice .
Port Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83
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English : Fête du port
L’événement Fête du port Guéthary a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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