Guéthary

Fête du port

Port Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Repas midi et soir moules frites, gâteau basque

Buvette

Animation stand up Paddle, jeux gonflables

22h feu d’artifice .

Port Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 57 83

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English : Fête du port

L’événement Fête du port Guéthary a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque