Fête du Port Rochefort
samedi 12 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Fête du Port
Port de plaisance Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Événement conviviale et familiale. Au programme animations, démonstrations nautiques, concerts, spectacles, expositions, marché d’artisans et de producteurs, ainsi que des activités et ateliers pour tous les âges.
.
Port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Harbour Festival
A friendly, family-oriented event. The programme includes entertainment, water sports demonstrations, concerts, shows, exhibitions, a craft and farmers’ market, as well as activities and workshops for all ages.
L’événement Fête du Port Rochefort a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Lundis de l’Arsenal 03 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 3 août 2026
- Joey Gluten chanson engagée chemin de la Vieille Forme Rochefort 5 août 2026
- Musique classique à Rochefort rue Audry de Puyravault Rochefort 5 août 2026
- Dîner concert spécial Années 80, vos années Bonheur Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort 8 août 2026
- Lundis de l’Arsenal 10 août 2026 place de la Galissonière Rochefort 10 août 2026