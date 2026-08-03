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AGENDA · Rochefort

Fête du Port Rochefort

samedi 12 septembre 2026 · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Port de plaisance
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Fête du Port

Port de plaisance Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Événement conviviale et familiale. Au programme animations, démonstrations nautiques, concerts, spectacles, expositions, marché d’artisans et de producteurs, ainsi que des activités et ateliers pour tous les âges.
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Port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Harbour Festival

A friendly, family-oriented event. The programme includes entertainment, water sports demonstrations, concerts, shows, exhibitions, a craft and farmers’ market, as well as activities and workshops for all ages.

L’événement Fête du Port Rochefort a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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