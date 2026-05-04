Lundis de l’Arsenal 10 août 2026 place de la Galissonière Rochefort
Lundis de l’Arsenal 10 août 2026 place de la Galissonière Rochefort lundi 10 août 2026.
Rochefort
Lundis de l’Arsenal 10 août 2026
place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10 23:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Les lundis soirs de l’été, l’Arsenal Maritime de Rochefort s’anime au gré des nombreux spectacles et animations répartis dans différents lieux. Il y en a pour tous les goûts lecture, concerts, escape game, accro-mâts…
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place de la Galissonière Porte de l’Arsenal Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80
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English : Lundis de l’Arsenal 10 August 2026
On Monday evenings during the summer, the Arsenal Maritime de Rochefort comes alive with a wide range of shows and activities in various locations. There is something for everyone: readings, concerts, escape games, accro-mâts…
L’événement Lundis de l’Arsenal 10 août 2026 Rochefort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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