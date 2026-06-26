Emociò jazz vocal d’ici et d’ailleurs chemin de la Vieille Forme Rochefort
Emociò jazz vocal d’ici et d’ailleurs chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 12 août 2026.
Rochefort
Emociò jazz vocal d’ici et d’ailleurs
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Emociò, quartet vocal et instrumental, interprète jazz, bossa, chanson française et autres musiques.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Emociò vocal jazz from here and elsewhere
Emociò, vocal and instrumental quartet, performs jazz, bossa, French song and other music.
L’événement Emociò jazz vocal d’ici et d’ailleurs Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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