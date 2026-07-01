Spectacle de rue L’épouvantable cabaret Rochefort
vendredi 24 juillet 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Spectacle de rue L’épouvantable cabaret
place Colbert Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-07-24
La troupe du Festival Montoridot vous joue en exclusivité un extrait d’un de leur spectacle L’Epouvantable Cabaret.
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place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine montoridot@gmail.com
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English : Street performance: The Terrifying Cabaret
The Montoridot Festival troupe presents an exclusive excerpt from one of their shows: *L’Epouvantable Cabaret*.
L’événement Spectacle de rue L’épouvantable cabaret Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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