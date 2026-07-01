Informations pratiques

Rochefort

Spectacle de rue L’épouvantable cabaret

place Colbert Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

La troupe du Festival Montoridot vous joue en exclusivité un extrait d’un de leur spectacle L’Epouvantable Cabaret.

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place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine montoridot@gmail.com

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English : Street performance: The Terrifying Cabaret

The Montoridot Festival troupe presents an exclusive excerpt from one of their shows: *L’Epouvantable Cabaret*.

L’événement Spectacle de rue L’épouvantable cabaret Rochefort a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan