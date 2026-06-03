Port-en-Bessin-Huppain

Fête du Port Tous en marinière !

Quai Felix Faure Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Dimanche 26 juillet à Port-en-Bessin-Huppain animations gratuites de 10h à 18h au cœur du port !

Courses des garçons de café et courses des pirates, jeux en bois, marché artisanal, balades en vieux gréement, animations par la SNSM, chorale et concert.

Ambiance festive pour toute la famille !

Dimanche 26 juillet à Port-en-Bessin-Huppain animations gratuites de 10h à 18h au cœur du port ! Courses des garçons de café et courses des pirates, jeux en bois, marché artisanal, balades en vieux gréement, animations par la SNSM, chorale et concert. Ambiance festive pour toute la famille ! .

Quai Felix Faure Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

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English : Fête du Port Tous en marinière !

Sunday 26 July in Port-en-Bessin-Huppain: free entertainment from 10am to 6pm in the heart of the port!

Waiters’ and pirates’ races, wooden games, craft market, old-rigger boat rides, entertainment by the SNSM, choir and concert.

A festive atmosphere for all the family!

L’événement Fête du Port Tous en marinière ! Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bayeux Intercom