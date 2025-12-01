Fête du poulet de Loué 2026

Place Hector Vincent Loué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le temps d’un week-end, Fête du Poulet de Loué s’installe au cœur de la commune brocante, animations, manèges, restauration et bonne humeur au rendez-vous !

Événement incontournable du début d’été, la Fête du Poulet de Loué revient en 2026 avec deux jours de festivités au cœur de la commune. Comme chaque année, la ville se transforme en grand lieu de vie où se mêlent traditions locales, découvertes gourmandes et ambiance familiale.

Samedi soir, il sera possible de participer à une soirée dansante avec dîner sous chaumière.

Le dimanche, les visiteurs pourront parcourir un vaste vide-grenier brocante rassemblant de nombreux exposants professionnels et particuliers, idéal pour chiner, dénicher de bonnes affaires ou flâner dans les rues animées. L’événement est ponctué de nombreuses animations ouvertes à tous manèges, musique, attractions pour petits et grands, et ambiance foraine typique.

Côté saveurs, la fête met à l’honneur le célèbre poulet de Loué, avec points de restauration, rôtisseries et possibilité de repas sur place ou à emporter. Un moment chaleureux et gourmand, parfait pour prolonger la journée en famille ou entre amis. .

Place Hector Vincent Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire envol.louesien@gmail.com

For one weekend, the Fête du Poulet de Loué takes place in the heart of the town: flea market, entertainment, rides, food and fun!

L’événement Fête du poulet de Loué 2026 Loué a été mis à jour le 2025-12-01 par CDT72