Informations pratiques

Viel-Saint-Remy

Fête du pressoir de Margy

Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Rendez-vous le 11 octobre pour la fête du pressoir de Margy. Au programme – Exposition artistique (peinture, photographies et sculptures),- Presse à l’ancienne,- Dégustation,- Activités artisanales,- animations,- restauration.

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Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 92 63 pressoirmargy@gmail.com

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English :

Join us on October 11 for the Margy Wine Press Festival. The program includes: Art exhibition (paintings, photographs, and sculptures), Traditional wine pressing, Wine tasting, Handicraft activities, Entertainment, Food and drink.

L’événement Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme