Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy
dimanche 11 octobre 2026 · Viel-Saint-Remy
Informations pratiques
Viel-Saint-Remy
Fête du pressoir de Margy
Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Rendez-vous le 11 octobre pour la fête du pressoir de Margy. Au programme – Exposition artistique (peinture, photographies et sculptures),- Presse à l’ancienne,- Dégustation,- Activités artisanales,- animations,- restauration.
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Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 92 63 pressoirmargy@gmail.com
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English :
Join us on October 11 for the Margy Wine Press Festival. The program includes: Art exhibition (paintings, photographs, and sculptures), Traditional wine pressing, Wine tasting, Handicraft activities, Entertainment, Food and drink.
L’événement Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme