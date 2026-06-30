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Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy

dimanche 11 octobre 2026 · Viel-Saint-Remy

Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Rue principale, hameau de Margy
Ville
08270 Viel-Saint-Remy
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Viel-Saint-Remy

Fête du pressoir de Margy

Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Rendez-vous le 11 octobre pour la fête du pressoir de Margy. Au programme – Exposition artistique (peinture, photographies et sculptures),- Presse à l’ancienne,- Dégustation,- Activités artisanales,- animations,- restauration.
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Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 92 63  pressoirmargy@gmail.com

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English :

Join us on October 11 for the Margy Wine Press Festival. The program includes: Art exhibition (paintings, photographs, and sculptures), Traditional wine pressing, Wine tasting, Handicraft activities, Entertainment, Food and drink.

L’événement Fête du pressoir de Margy Viel-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme

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