Visite guidée d’un pressoir unique en France, Pressoir de Margy, Viel-Saint-Remy

Informations pratiques

Visite guidée d’un pressoir unique en France Dimanche 20 septembre, 09h30 Pressoir de Margy Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée d’un pressoir à pommes, sans coffrage avec les méthodes du Moyen Âge. C’est un bâtiment unique en France où vous trouverez une table de presse, un manège, un broyeur et un mécanisme conçu par Léonard de Vinci.

Pressoir de Margy 12 grande rue, 08270 Viel-Saint-Remy Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 6 03 48 18 05 Dernier en France, ce pressoir situé à Viel-Saint-Rémy, au hameau de Margy, date du XVIIe siècle. Doté d’un système d’engrenage imaginé et mis au point par Léonard de Vinci, cet outil fonctionne sans cage grâce à un manège à chevaux. Il réunit en un seul lieu la table de presse, le broyeur et le manège, ce qui le rend unique. Fabriquée en bois de chêne, la table de presse supporte la motte constituée de paille et de pommes broyées, savamment disposées en l’absence de cage. Le broyeur, lui, était actionné par un cheval qui faisait tourner le manège, en bois de châtaignier.

Visite guidée d’un pressoir à pommes, sans coffrage avec les méthodes du moyen âge. Bâtiment unique en France où vous trouverez une table de presse, un manège, un broyeur et un mécanisme conçu par de…

©maxime chicard