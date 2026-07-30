Visite guidée d’un pressoir unique en France Journées Européennes du patrimoine Pressoir de Margy Viel-Saint-Remy

Informations pratiques

Viel-Saint-Remy

Visite guidée d’un pressoir unique en France Journées Européennes du patrimoine

Pressoir de Margy 12 grande rue Viel-Saint-Remy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées du pressoir de Margy le dimanche 20 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine.Rendez-vous de 9h30 à 17h Venez découvrir un pressoir à pommes, sans coffrage avec les méthodes du Moyen Âge. Un bâtiment unique en France où vous trouverez une table de presse, un manège, un broyeur et un mécanisme conçu par Léonard de Vinci.

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Pressoir de Margy 12 grande rue Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 6 03 48 18 05

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English :

Guided tours of the Margy wine press on Sunday, September 20, as part of European Heritage Days.Open from 9:30 a.m. to 5:00 p.m. Come discover a formless apple press that uses medieval methods. A building unique in France where you’ll find a press table, a treadwheel, a crusher, and a mechanism designed by Leonardo da Vinci.

L’événement Visite guidée d’un pressoir unique en France Journées Européennes du patrimoine Viel-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme