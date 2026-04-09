Fête du Printemps 2026 Le Cadran Rennes
Fête du Printemps 2026 Le Cadran Rennes samedi 9 mai 2026.
Fête du Printemps 2026 Le Cadran Rennes Samedi 9 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine
Événement gratuit en entrée libre
Fête du Printemps 2026 L’asso 3 Regards – Léo Lagrange est heureuse de vous inviter à la Fête du Printemps 2026 le samedi 9 mai prochain !
Fête du Printemps 2026
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### L’asso 3 Regards – Léo Lagrange est heureuse de vous inviter à la Fête du Printemps 2026 le samedi 9 mai prochain !
Au programme cette année :
Dès 9h :
• / » » : l’occasion parfaite pour chiner, troquer ou vendre vos plus beaux objets ! Inscription : via [HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/eveil-joyeux-beauregard/evenements/brederie-puericulture-et-vide-ta-cahambre) ou au 06 22 66 24 28.
Dès 11h :
• ̂ : un jeu de piste original pour petits et grands, à faire en famille ou entre amis.
Dès 11h30 :
• ̂ : pour que les casse-cou s’amusent en toute sécurité !
Dès 14h :
• ́ par les différents secteurs de l’association.
· , : les mains dans la terre, les idées dans le vert avec Vivre à Beauregard – repartez avec votre petit bout de printemps !
À 15h30 :
• : laissez-vous porter par le swing du Big Band de l’Université de Rennes dirigé par le grand saxophoniste Ricky Ford.
À 17h :
• . Achetez vos tickets et repartez avec de beaux lots surprises ! Vous pouvez vous rapprocher des accueils de la Ferme de la Harpe et du Cadran pour vous en procurer.
D’autres structures partenaires seront présentes, comme le FRAC Bretagne ou encore l’Association Bretonne de Tai Chi Chuan qui proposeront des animations.
Restauration et buvette sur place à partir de 11h.
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́ – ́ !
+ d’infos au 02 57 24 00 40 ou aux accueils de l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T18:00:00.000+02:00
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http://www.3regards.com https://www.helloasso.com/associations/eveil-joyeux-beauregard/evenements/brederie-puericulture-et-vide-ta-cahambre 02 57 24 00 40 accueil@3regards.com
Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
accueil@3regards.com 02 57 24 00 40
Association 3 Regards – Léo Lagrange
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