Arleuf

Fête du printemps

Le bourg Arleuf Arleuf Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête du printemps A 10h à Arleuf, organisée par le comité des fêtes Producteurs de fleurs et légumes, produits du terroir, artisans d’art. Vide grenier. Animations véhicules anciens, vieux tracteurs, concours de dessin pour les enfants, bouquet de la fête des mères à gagner, lâcher de ballons à 17h30, déambulation de cricri le clown, distribution de ballons. Snack et buvette toute la journée. Restauration repas dansant 25€ avec Ludik’music à 20h (apéritif, paëlla, fromage, dessert) .

Le bourg Arleuf Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 26 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du printemps

L’événement Fête du printemps Arleuf a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs