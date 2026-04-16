Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter Rue du Docteur Fernand Chauvel Combrit
Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter Rue du Docteur Fernand Chauvel Combrit mercredi 22 avril 2026.
Combrit
Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter
Rue du Docteur Fernand Chauvel Ehpad Résidence de Kerboc’his Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Kerborc’his fête le printemps !
Inscrivez-vous à la chasse à l’œuf (par téléphone).
Jeu, goûter.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Ouvert à tous.
Événement organisé par l’association Les Amis de Kerborc’his. .
Rue du Docteur Fernand Chauvel Ehpad Résidence de Kerboc’his Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 92 20
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English : Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter
L’événement Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden
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