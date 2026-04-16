Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter Rue du Docteur Fernand Chauvel Combrit

Combrit

Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter

Rue du Docteur Fernand Chauvel Ehpad Résidence de Kerboc’his Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Kerborc’his fête le printemps !

Inscrivez-vous à la chasse à l’œuf (par téléphone).

Jeu, goûter.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Ouvert à tous.

Événement organisé par l’association Les Amis de Kerborc’his. .

Rue du Docteur Fernand Chauvel Ehpad Résidence de Kerboc’his Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 92 20

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English : Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter

L’événement Fête du printemps chasse à l’œuf, jeux et goûter Combrit a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Pays Bigouden