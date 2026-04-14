Fête du Printemps, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Fête du Printemps Dimanche 19 avril, 09h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:30:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

Atelier sensoriel de 14h à 17h30, atelier de reconnaissance du chant des oiseaux de 14h à 17h30, cérémonie du thé de 11h à 11h45 et de 14h30 à 15h15, tambours japonais à 16h30, … Environnement Jardin