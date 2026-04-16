Fête du printemps Parc de la salle des fêtes Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais

Fête du printemps

Parc de la salle des fêtes Coglès Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Comité des Fêtes de Coglès vous invite à fêter le printemps.

Au programme

De 7h30 à 17h

– Vide-grenier de 7h30 à 17h

2€50 le mètre dans la limite de 3 mètre (ouvert uniquement aux particuliers)

De 9h30 à 17h

– Troc aux plantes

Echange, vente de plantes, boutures, graines, conseils (amateurs et professionnels)

– Marché de producteurs locaux et artisans créateurs

Animation sur toute la journée

Danse country, caravane main verte, atelier enfant, démonstration d’outils, apiculteur

Restauration rapide ou , sur réservation, plateau repas (Echine de porc ou saucisse, frites, dessert à 8€)

Réservations ouvertes jusqu’au 27 avril. .

Parc de la salle des fêtes Coglès Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 84 61 92

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English :

L’événement Fête du printemps Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne