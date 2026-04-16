Fête du printemps Parc de la salle des fêtes Les Portes du Coglais
Fête du printemps Parc de la salle des fêtes Les Portes du Coglais dimanche 3 mai 2026.
Les Portes du Coglais
Fête du printemps
Parc de la salle des fêtes Coglès Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Comité des Fêtes de Coglès vous invite à fêter le printemps.
Au programme
De 7h30 à 17h
– Vide-grenier de 7h30 à 17h
2€50 le mètre dans la limite de 3 mètre (ouvert uniquement aux particuliers)
De 9h30 à 17h
– Troc aux plantes
Echange, vente de plantes, boutures, graines, conseils (amateurs et professionnels)
– Marché de producteurs locaux et artisans créateurs
Animation sur toute la journée
Danse country, caravane main verte, atelier enfant, démonstration d’outils, apiculteur
Restauration rapide ou , sur réservation, plateau repas (Echine de porc ou saucisse, frites, dessert à 8€)
Réservations ouvertes jusqu’au 27 avril. .
Parc de la salle des fêtes Coglès Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 84 61 92
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English :
L’événement Fête du printemps Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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