Fête du printemps Loireauxence
Fête du printemps Loireauxence samedi 2 mai 2026.
Loireauxence
Fête du printemps
Place Saint-Martin Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez célébrer la fête du printemps à Belligné le samedi 2 mai.
Au programme
-Restauration
Rougail saucisse sur place ou à emporter
-Animations
Poney, musique, jeux en bois
-Exposants
-Vide grenier
-Bar
Organisée par l’APE Les Petits Lutins .
Place Saint-Martin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lespetitslutins44370@gmail.com
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English :
Come and celebrate spring in Belligné on Saturday, May 2.
L’événement Fête du printemps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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