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Fête du printemps Loireauxence

Fête du printemps Loireauxence samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place Saint-Martin

Ville : 44370 Loireauxence

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Loireauxence

Fête du printemps

Place Saint-Martin Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Venez célébrer la fête du printemps à Belligné le samedi 2 mai.
Au programme

-Restauration
Rougail saucisse sur place ou à emporter
-Animations
Poney, musique, jeux en bois
-Exposants
-Vide grenier
-Bar

Organisée par l’APE Les Petits Lutins   .

Place Saint-Martin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lespetitslutins44370@gmail.com

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English :

Come and celebrate spring in Belligné on Saturday, May 2.

L’événement Fête du printemps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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