Loireauxence

Fête du printemps

Place Saint-Martin Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez célébrer la fête du printemps à Belligné le samedi 2 mai.

Au programme

-Restauration

Rougail saucisse sur place ou à emporter

-Animations

Poney, musique, jeux en bois

-Exposants

-Vide grenier

-Bar

Organisée par l’APE Les Petits Lutins .

Place Saint-Martin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lespetitslutins44370@gmail.com

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English :

Come and celebrate spring in Belligné on Saturday, May 2.

L’événement Fête du printemps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis