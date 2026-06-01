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Fête du pumptrack, Meyrueis, Meyrueis

Fête du pumptrack, Meyrueis, Meyrueis

Fête du pumptrack, Meyrueis, Meyrueis dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Meyrueis

Adresse : pumptrack

Ville : 48150 Meyrueis

Département : Lozère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fête du pumptrack Dimanche 7 juin, 14h00 Meyrueis Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

De 14h à 17h, au pumptrack de Meyrueis.
Viens rouler en musique sur le pumptrack avec CVN Animations.
15h-16h30 : Jeux et courses pour les tout petits et les plus grands. Des lots à gagner. Différents groupes selon âge et type de vélo.
16h30 : Goûter offert aux enfants par la mairie

Meyrueis pumptrack Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
Meyrueis est dotée d’un magnifique pumptrack célébré, pour la troisième fois, lors de cette fête pour petits et grands.

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