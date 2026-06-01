Fête du pumptrack, Meyrueis, Meyrueis
Fête du pumptrack, Meyrueis, Meyrueis dimanche 7 juin 2026.
Fête du pumptrack Dimanche 7 juin, 14h00 Meyrueis Lozère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
De 14h à 17h, au pumptrack de Meyrueis.
Viens rouler en musique sur le pumptrack avec CVN Animations.
15h-16h30 : Jeux et courses pour les tout petits et les plus grands. Des lots à gagner. Différents groupes selon âge et type de vélo.
16h30 : Goûter offert aux enfants par la mairie
Meyrueis pumptrack Meyrueis 48150 Lozère Occitanie
Meyrueis est dotée d’un magnifique pumptrack célébré, pour la troisième fois, lors de cette fête pour petits et grands.
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