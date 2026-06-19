Fête du quartier et de l’école Gour de l’Arche Place Gour de l’Arche Périgueux
Fête du quartier et de l’école Gour de l’Arche Place Gour de l’Arche Périgueux samedi 27 juin 2026.
Périgueux
Fête du quartier et de l’école Gour de l’Arche
Place Gour de l’Arche Parc Raudier au Gour de l’Arche Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Ville de Périgueux et ses partenaires | gratuit. Toute la journée animations culturelles et activités sportives ; repas partagé, concerts et DJ en soirée. .
Place Gour de l’Arche Parc Raudier au Gour de l’Arche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Fête du quartier et de l’école Gour de l’Arche
L’événement Fête du quartier et de l’école Gour de l’Arche Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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