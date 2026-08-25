Informations pratiques

Walbach

Fête du Saint-Nicolas

Place de la Mairie Walbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Célébrez la Saint-Nicolas à Walbach ! Animations et artisanat réalisés par des associations locales seront au rendez-vous.

En famille ou entre amis, venez fêter la Saint-Nicolas à Walbach !

Amusez-vous au cours d’animations proposées par le Conseil Municipal des Jeunes et des autres associations locales.

Découvrez également les produits artisanaux réalisés par ces mêmes associations.

Profitez de cette ambiance festive ! Buvette sur place. 0 .

Place de la Mairie Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 09 59

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English :

Celebrate Saint Nicholas Day in Walbach! There will be activities and crafts organized by local organizations.

L’événement Fête du Saint-Nicolas Walbach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar